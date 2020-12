Siamo in attesa di conoscere maggiori dettagli sulla nuova serie Samsung Galaxy S21, degli smartphone che dovrebbero riservare molte sorprese a coloro che si sono appassionati nel tempo ai prodotti della famosa azienda di produzione. La casa sudcoreana dovrebbe aver effettuato delle scelte ben precise per quanto riguarda il design degli smartphone in questione e lo dimostrano le nuove foto dei device che sono state mostrate e che sembrerebbero arrivare da un presunto materiale pubblicitario. Vediamo quali sarebbero state le decisioni prese da Samsung in merito all’estetica di questi nuovi smartphone.

Le caratteristiche del design

Anche se dobbiamo attendere ancora per qualche tempo prima di saperne di più in via ufficiale sulle caratteristiche tecniche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, senza dubbio possiamo avere un’idea maggiormente preciasa in merito al design dei device appartenenti alla nuova serie della nota casa produttrice.

In particolare possiamo ammirare la parte posteriore dei dispositivi, che presentano un modulo fotografico praticamente distinto dal resto, racchiuso all’interno di una specifica cornice che separa i sensori del resto della parte posteriore. Si parla in particolare di tre sensori fotografici, che dovrebbero essere posizionati in verticale.

La parte frontale e il modello Ultra

Nella parte frontale i device della serie Samsung Galaxy S21 hanno anche delle somiglianze, se prendiamo in considerazione le versioni base e Plus. In particolare troviamo nella parte anteriore il foro al centro dello schermo che ospita la fotocamera per i selfie. Il pannello, nel caso del modello base e nel caso di quello Plus, dovrebbe essere piatto e non curvo.

Ricordiamo infine che la serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe mettere a disposizione degli utenti anche una versione Ultra, che potrebbe permettere agli utenti di usare la S Pen, anche se in maniera opzionale.