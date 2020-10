Nuove indiscrezioni interessanti arrivano sul futuro Samsung Galaxy S21. Il prossimo smartphone di casa Samsung dovrebbe avere un design davvero particolare, se le indiscrezioni emerse in rete in queste ultime ore dovessero rivelarsi corrispondenti alla realtà. Si tratta al momento soltanto di rumor non confermati ufficialmente, che comunque ci danno un’idea di come potrebbe essere il nuovo device tecnologico, uno dei prodotti di punta dell’azienda coreana.

Le specifiche tecniche possibili del Galaxy S21

Tra le caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S21, si discute anche della possibilità che sia presente una coppia di processori, capaci di garantire delle ottime prestazioni al dispositivo. Si parla infatti di un processore Exynos e di un processore Qualcomm. Non sappiamo ancora quale sarà la verità, ma le nuove indiscrezioni ci danno anche l’opportunità di saperne di più su altri dettagli relativi allo smartphone.

Innanzitutto ci si riferisce allo schermo del dispositivo. Il Samsung Galaxy S21 potrebbe avere un display da 6,2 pollici. Poi sarebbero presenti anche la griglia per lo speaker e un sensore dedicato alla fotocamera anteriore, che sarebbe sistemata all’interno di un foro al centro.

Le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S21 Ultra

Insieme a queste indiscrezioni interessanti sul Samsung Galaxy S21, arrivano anche dei dettagli su un’altra versione del device, la Ultra. Si parla in particolare di un display da 6,8 pollici e di quattro fotocamere.

Non sembra essere visibile un alloggiamento per la S Pen, ma questo non significa che non possa esserci uno specifico supporto per questo accessorio. Non ci resta che attendere ulteriori indicazioni sul nuovo smartphone Samsung.