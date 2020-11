Samsung Galaxy S21 potrebbe essere presentato tra non molto tempo. È un nuovo leak a svelarci qualche dettaglio in più in relazione al nuovo smartphone di Samsung. Le nuove informazioni provengono direttamente da Jon Prosser, che ha messo online sul social network Twitter delle novità davvero importanti. Se confermate, dovremo attendere qualche mese prima di vedere all’opera il nuovo smartphone di Samsung.

La data di presentazione possibile di Samsung Galaxy S21

Il nuovo Samsung Galaxy S21, prodotto di punta dell’azienda di produzione, dovrebbe essere presentato, secondo quanto ha affermato Jon Prosser sul suo profilo Twitter, il 14 gennaio 2021. Sempre dallo stesso giorno dovrebbe essere già disponibile per il preordine. Lo stesso discorso vale anche per il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Per quanto riguarda il lancio ufficiale dei nuovi dispositivi mobili in questione, gli smartphone dovrebbero essere messi in vendita a partire dal 29 gennaio 2021.

Altri dettagli che sono stati rivelati riguardano le possibili colorazioni del Samsung Galaxy S21, che dovrebbero essere bianco, nero, argento, grigio, rosa e viola.

Le possibili specifiche tecniche dello smartphone

Passiamo adesso alle novità che potrebbero riguardare le caratteristiche tecniche dello smartphone in questione. Il nuovo dispositivo tecnologico dovrebbe avere un processore Qualcomm Snapdragon 875 (ma nel nostro Paese dovrebbe trattarsi di un Exynos 2100).

Inoltre dovrebbe essere presente uno schermo di tipo Super AMOLED da 120 Hz. Lo smartphone dovrebbe avere una certificazione IP68 e dovrebbe essere dotato anche di un lettore delle impronte digitali che dovrebbe essere integrato direttamente nello schermo. Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere ulteriori indiscrezioni.