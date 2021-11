Sono state fatte molte ipotesi su Samsung Galaxy S22 Ultra, che avevano portato gli utenti a farsi un’idea di quello che avrebbe potuto rappresentare. Sicuramente però adesso le ipotesi sono diventate realtà, perché c’è stata la possibilità di vedere questo nuovo smartphone dal vivo, visto che il Samsung Galaxy S22 Ultra è stato mostrato in delle foto, le quali (a meno di cambiamenti dell’ultimo momento) potrebbero essere reali.

Com’è il design di Samsung Galaxy S22 Ultra

Dalle foto che molti utenti hanno avuto la possibilità di vedere si può desumere come sarà il design di Samsung Galaxy S22 Ultra. Da questo punto di vista si può notare come ci siano differenti elementi in comune con il Note 20.

In entrambi c’è la presenza della S Pen. La differenza più evidente è quella che riguarda il comparto fotografico posteriore, visto che il nuovo device ha un design a goccia, con il quale già Samsung si era messa alla prova con altri modelli.

Il comparto fotografico del nuovo smartphone di Samsung

Nel Samsung Galaxy S22 Ultra sono presenti diversi sensori fotografici posteriori. Troviamo infatti una fotocamera principale da 108 MP, un grandangolo da 12 MP, un 3X ottico da 10 MP e un 10X ottico sempre da 10 MP. La camera frontale è inserita con il foro nel display.

Lo schermo ai lati dovrebbe avere una certa curvatura, che risulta piuttosto marcata. Evidentemente, però, per ciò che riguarda almeno le prime immagini che sono state mostrate, la curvatura non interesserebbe più tanto il display, ma sarebbe un elemento caratteristico del vetro.