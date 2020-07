È stato presentato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5G. È uno smartphone pieghevole molto innovativo che colpisce soprattutto per il suo design. In molti non vedono l’ora di scoprirne di più sulle caratteristiche particolari di questo prodotto.

Come è fatto il design di Samsung Galaxy Z Flip 5G

Il Samsung Galaxy Z Flip 5G, quando è aperto, ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici. Si contraddistingue per il fatto che lo smartphone può assumere una posizione in flex mode, che lo fa assomigliare in tutto e per tutto alla console di Nintendo Game Boy Advance.

Infatti, in questa particolare posizione, il nuovo smartphone è in grado di dividere i contenuti, che vengono visualizzati nella parte alta, da quelli dell’interfaccia, che è visibile nella parte in basso.

Particolare è anche la conformazione che assume quando lo smartphone resta chiuso. Infatti in questo caso diventa uno smartphone con uno schermo da 1,1 pollici in grado di mostrare l’ora e le notifiche.

Le altre caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Z Flip 5G

Non sono da meno le altre caratteristiche tecniche di questo nuovo telefono. Infatti lo smartphone in questione ha una batteria da 3300 mAh. È dotato di lettore di impronte digitali e di una funzionalità per il riconoscimento facciale.

Si contraddistingue per un processore Snapdragon 865 Plus 5G. Mette a disposizione 8 GB di RAM. Ha una fotocamera frontale da 10 MP e un sensore posteriore da 12 MP. Il prezzo è di 1449,99 dollari. La disponibilità a partire dal 7 agosto.