Ci sono nuove conferme molto interessanti sul Samsung Galaxy Z Fold 2. In particolare stanno facendo il giro della rete una foto e un’immagine stampa. Quest’ultima non è molto visibile, tuttavia emergono dei particolari davvero da non perdere sul nuovo pieghevole. Ma vediamo di che cosa si tratta nei dettagli.

Quale sarà il nome commerciale dello smartphone

Da tutti questi indizi che sono comparsi in giro per il web possiamo dedurre anche, oltre che alcune conferme sul design caratteristico di questo smartphone, quale sarà il nome commerciale del prodotto.

Infatti proprio il nome Samsung Galaxy Z Fold 2 viene riportato nella schermata di accensione. Il nome, che potremmo definire appunto commerciale, è accompagnato dal suffisso 5G, una particolarità che mette in evidenza la compatibilità con le reti di nuova generazione.

Le altre caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold 2

Le foto ci dicono molti particolari riguardo a questo prodotto. Innanzitutto possiamo notare nella parte alta a destra, sulla zona anteriore dello smartphone, un piccolo foro che ospita la fotocamera anteriore.

Già su questo dettaglio ci avevano detto anche delle immagini non ufficiali che erano state diffuse sul Samsung Galaxy Z Fold 2 qualche tempo fa.

Dal punto di vista del design a quanto pare la casa di produzione ha voluto ridurre lo spessore delle cornici e questo potrebbe portare anche ad un aumento della diagonale dello schermo rispetto a quanto era stato fatto per il prodotto predecessore, il Galaxy Fold 1.

Lo schermo avrebbe la diagonale di 7,6 pollici rispetto ai 7,3 pollici del Fold 1. Il produttore sudcoreano potrebbe lanciare il nuovo smartphone il 5 agosto.