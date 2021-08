Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà presto svelato ufficialmente. Il giorno tanto atteso per tutti coloro che vogliono saperne di più sul nuovo smartphone e su diversi altri prodotti tecnologici di rilievo è quello dell’11 agosto. Ciò che in molti attendono maggiormente è comunque il nuovo pieghevole della casa di produzione, per diversi motivi. Si punta infatti al carattere pieghevole del dispositivo tecnologico, che affascina molti utenti appassionati di device mobili, ma grande attenzione è riservata anche alla fotocamera frontale, che si troverà sotto allo schermo, una caratteristica che sicuramente sarà molto utilizzata nel corso del prossimo anno dai produttori di smartphone.

Le indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold 3

Sono numerose le indiscrezioni che arrivano in queste ore, quando mancano solo pochi giorni alla data di lancio ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3. Queste informazioni ci permettono di saperne di più sul prodotto tecnologico mobile, che a quanto pare avrà una lunghezza corrispondente a 158,2 millimetri e una larghezza di 128,1 millimetri, nel momento in cui sarà aperto. Il peso? Sarà inferiore ai 271 grammi della generazione precedente della stessa linea di prodotti di Samsung.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo delle conferme sul processore, che sarà con molta probabilità uno Snapdragon 888. Inoltre si parla di uno spazio di archiviazione di 256 GB, anche se sarà presente un’altra versione con spazio doppio. Lo spazio comunque non sarà espandibile con micro SD.

La fotocamera e le altre caratteristiche tecniche

In relazione alla fotocamera sotto il display, dovremmo essere in presenza di un sensore da 4 MP. Inoltre è da segnalare la presenza della S-Pen, una novità che sicuramente farà piacere a coloro che apprezzano questo utile accessorio, con una strategia che è stata seguita dalla casa produttrice anche sul Galaxy S21 Ultra.

Non sappiamo ancora indicazioni sul prezzo del nuovo Galaxy Z Fold 3, ma sicuramente si tratterà di un costo abbastanza elevato. C’è comunque la possibilità di rivolgersi ad un prodotto come il Galaxy Z Flip 3, che sicuramente costerà di meno e che vedremo in tutte le sue caratteristiche ufficiali proprio il prossimo 11 agosto, grazie alla presentazione da parte di Samsung.