Le informazioni che riguardano gli smartphone pieghevoli di Samsung sono considerate dagli utenti molto importanti. Infatti la famosa casa di produzione è fra le più importanti aziende che si stanno impegnando nello sviluppo di smartphone di questo tipo. L’azienda tra l’altro è stata una delle prime che ha rilasciato gli smartphone pieghevoli. Il problema è che molto spesso non sono girate per il web delle indiscrezioni che ci potrebbero svelare alcuni progetti futuri in questo senso. Ora però sono emerse delle novità interessanti.

Quali informazioni sono emerse sugli smartphone pieghevoli di Samsung

Le informazioni a cui facciamo riferimento arrivano direttamente dal blog ufficiale di Samsung. Ecco perché molti utenti le considerano piuttosto significative. Tra l’altro le notizie sono in perfetta coerenza con i progetti della casa di produzione che si dedica ai prodotti per il mobile.

È possibile anche vedere la conferma di alcuni brevetti, che ci mostrano come potrebbe essere il design dei futuri modelli di smartphone pieghevoli. È persino visibile il progetto di sviluppo di un telefono pieghevole che, con una doppia cerniera, include anche un altro device arrotolabile.

In base al brevetto che ha fornito Samsung, il display potrebbe piegarsi per ben due volte, proprio attraverso il meccanismo della doppia cerniera.

Samsung utilizza la soluzione UTG

Naturalmente Samsung non resta affatto indietro nell’utilizzo di tecnologie innovative per gli smartphone pieghevoli. Infatti in relazione al device arrotolabile lascia intendere che utilizzerà una soluzione UTG per assicurare una maggiore protezione dello schermo. Il tutto si traduce in un telefono estremamente compatto, che evita la possibilità che polvere e sporco possano entrare nelle cerniere e causare danni ai dispositivi.