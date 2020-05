Disponibile per l’Italia il nuovo Sony Xperia 10 II. Si tratta di uno smartphone di fascia media che sicuramente può colpire l’attenzione per le sue caratteristiche tecniche interessanti. Inoltre il nuovo device desta particolare attenzione anche per le opportunità offerte dal prezzo, che si attesta sotto i 400 euro.

Le caratteristiche tecniche di Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II ha uno schermo OLED da 6 pollici. In particolare il display rappresenta una delle caratteristiche più innovative di questo smartphone. Il display possiede una risoluzione Full HD+ e si presenta in un formato che prevede il rapporto 21:9.

Molto bello anche il comparto fotografico, composto sul retro da tre sensori. Si tratta rispettivamente di una fotocamera da 12 MP, quella principale, di un sensore grandangolare da 8 MP e di un terzo sensore da 8 MP.

Sul lato anteriore troviamo la selfie camera, che è una fotocamera da 8 MP. Non si trova all’interno di un notch, ma si presenta nel vecchio stile.

Il processore e la batteria di Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 665. Lo smartphone in questione mette a disposizione degli utenti 4 GB di RAM e 128 GB di storage. È dotato di una batteria da 3600 mAh che garantisce una buona autonomia ed è provvista di supporto alla ricarica veloce.

Sony Xperia 10 II si può acquistare in preordine sul sito ufficiale, per quanto riguarda la disponibilità della colorazione bianca e di quella nera, ad un prezzo di 369 euro.