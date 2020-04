Per chi attendeva delle notizie su Sony Xperia 10 II adesso ci sono delle importanti novità. Infatti lo smartphone, nonostante è stato presentato ufficialmente da più di un mese, rimane ancora in attesa di far partire le vendite. Però ci sono importanti notizie per chi aspetta di avere tra le mani questo smartphone. Le informazioni arrivano direttamente da un rivenditore inglese.

Le novità sul prezzo e sulla data di uscita di Sony Xperia 10 II

Grazie alle informazioni che abbiamo trovato in rete è stato possibile ricavare dei dettagli davvero imperdibili. Infatti sappiamo, a proposito della data di uscita (in questo caso sarebbe meglio dire data di disponibilità alle vendite), che il nuovo smartphone sarà messo in vendita a partire dal prossimo mese di giugno.

Al momento si sa che la data ufficiale da tenere come punto di riferimento dovrebbe essere quella del 15 giugno. Ma ci sono delle novità importanti anche per quanto riguarda il prezzo del device. Infatti il rivenditore inglese che ha dato queste conferme parla di un prezzo di circa 320 sterline, che corrispondono a circa 365 euro.

In effetti il tutto coincide con le dichiarazioni della casa di produzione che aveva preannunciato come il prezzo del nuovo smartphone sarebbe di circa 369 euro.

Quali sono le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone

Il nuovo Sony Xperia 10 II ha un display che in molti definiscono compatto. Si tratta di uno schermo con risoluzione Full HD+ con 6 pollici di diagonale. Il device è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 665 ed ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.