Sony Xperia 10 III è ufficiale, con parecchie novità che includono anche delle interessanti caratteristiche per quanto riguarda il comparto fotografico di questo smartphone. È interessante analizzare le specifiche tecniche di questo prodotto, che può contare su uno schermo con tecnologia OLED da 6 pollici e sulla connettività 5G. Vediamo quindi cosa c’è da sapere sul nuovo Sony Xperia 10 III.

Le specifiche tecniche di Sony Xperia 10 III

Partiamo proprio dallo schermo del device mobile, un OLED da 6 pollici senza notch e con un formato da 21:9. Il display mette a disposizione degli utenti una tecnologia di tipo Triluminos, che secondo le intenzioni del produttore è molto utile per l’ottimizzazione delle immagini e per la restituzione di migliori colori.

Presente anche la protezione offerta da Gorilla Glass 6, oltre alla IP65/68 che fa di questo smartphone un prodotto resistente ai liquidi e alla polvere. Il processore è uno Snapdragon 690 octa-core con tecnologia 5G. La memoria è da 6 GB (per quanto riguarda la RAM) e da 128 GB (per lo spazio di archiviazione interno), comunque espandibile con micro SD.

Comparto fotografico e disponibilità

Il comparto foto del nuovo Sony Xperia 10 III è composto da tre sensori: il principale da 12 MP / 27 mm, il grandangolare da 8 MP / 16 mm e il teleobiettivo da 8 MP / 54 mm. C’è uno zoom ottico 2x.

Il nuovo telefono di Sony sarà disponibile in tre colorazioni (nero, blu e bianco) e il sistema operativo che possiamo trovare al suo interno è Android 11. La disponibilità del prodotto partirà da giugno 2021. Non si hanno ancora informazioni sui possibili prezzi del dispositivo mobile in questione.