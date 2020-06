Su Google Maps arrivano delle nuove funzionalità molto interessanti. Al momento non è ancora possibile usufruire di queste funzioni nel nostro Paese, ma è importante dare uno sguardo a queste nuove funzionalità per comprendere come l’azienda di produzione della celebre applicazione dedicata alle mappe stia cercando di dare il suo contributo nel garantire la sicurezza in alcune delle attività che gli utenti compiono nel corso della giornata.

Google vuole aiutare ad evitare gli assembramenti

L’obiettivo è quello di aiutare gli utenti di Google Maps ad evitare gli assembramenti e ad agire in sicurezza nelle attività della vita quotidiana e soprattutto negli spostamenti. Una delle comunicazioni più interessanti che Google Maps fornisce è quella che consente agli utenti di visualizzare gli avvisi delle agenzie locali di trasporto pubblico.

Naturalmente si tratta di una funzionalità che è garantita con comunicazioni da parte di aziende di terze parti. La funzione in questione è presente in alcuni Paesi del mondo, tra i quali gli Stati Uniti, ma non è presente ancora nel nostro Paese.

Gli avvisi su Google Maps

Tra le altre funzionalità presenti su Google Maps ci sono degli avvisi interessanti relativi ad alcuni punti di controllo. Ad esempio vengono specificati dei punti in cui non è possibile attraversare i confini fra gli Stati o in cui potrebbero essere in vigore dei limiti per quanto riguarda i percorsi da effettuare.

Chi vorrà saperne di più sui centri in cui effettuare i test per il coronavirus potrà visualizzare delle informazioni molto precise, tra le quali un messaggio che invita a verificare precedentemente se si è idonei ad effettuare il test. In questo modo si può evitare di andare in un determinato luogo, se si sa già che si riceverà un rifiuto dalle autorità in campo sanitario.

Questa indicazione non è ancora disponibile per l’Italia, ma può essere utilizzata solo in alcuni Paesi, tra i quali la Corea del Sud e l’Indonesia.