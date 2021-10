Una possibilità che in tanti attendevano da tempo è adesso disponibile. Stiamo parlando dell’opportunità di condividere link all’interno delle Storie di Instagram. La nuova funzionalità, che fino a questo momento era limitata soltanto ad alcuni account, è adesso disponibile per tutti, con grandi vantaggi soprattutto per i negozi e per le aziende, che possono in questo modo accrescere la propria visibilità condividendo link direttamente all’interno delle Storie della popolare app di immagini e video.

L’opzione è stata estesa a tutti gli utenti

Fino ad ora, infatti, l’opportunità di inserire link all’interno delle Storie sul social network era limitata esclusivamente agli account verificati o a quelli che avevano più di 10.000 follower. Da questo momento, invece, l’opzione è stata estesa, secondo quanto ha annunciato proprio il team di Instagram, a tutti gli utenti del social network.

Naturalmente si tratta di una possibilità che verrà estesa in maniera graduale, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche ora prima che venga vista questa opportunità su tutti i profili di Instagram.

Come aggiungere un link nelle Storie

Quando la funzione sarà attiva, per aggiungere un link nella Storia bisognerà creare una nuova Storia e selezionare l’icona relativa agli adesivi che si trova nella parte in alto a destra. Ci sarà anche un adesivo chiamato “Link”, che permetterà appunto di aggiungere un collegamento ad un sito web.

Secondo quanto ha spiegato Instagram, chi farà un utilizzo non lecito potrà comunque essere sospeso dal servizio. Non sembrerebbero esserci novità, invece, per quanto riguarda la possibilità di inserire link a pagine web in altre aree del social, come ad esempio nei commenti.