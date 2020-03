Anche su Twitter arriveranno le storie, che verranno chiamate fleet e si caratterizzeranno come dei post a scomparsa. Il social network vuole garantire una forma di comunicazione differente incentrata più sulla spontaneità. La novità potrebbe essere confermata proprio dall’arrivo di questi contenuti che potrebbero essere definiti a scomparsa, nel senso che spariscono dopo 24 ore dalla pubblicazione.

Che cosa sono i fleet

Come indica lo stesso termine, fleet si riferisce al fatto che questi contenuti pubblicati su Twitter saranno mobili. La novità è in fase di sperimentazione nel mercato sudamericano. I fleet non sono altro che post che fanno la loro apparizione in una bacheca separata da quella principale e che scompaiono dopo una giornata.

La novità che già Facebook ha adottato e alla quale si sono adeguate anche altre piattaforme di comunicazione come Instagram starebbe per arrivare presto anche su Twitter. I vertici dell’azienda chiariscono che Twitter punta a stimolare delle conversazioni sui temi più interessanti.

Proprio per questo motivo si sarebbe deciso di introdurre dei post più intimi, in modo che ci sia meno pressione rispetto ad altri contenuti.

Come funzionano i fleet

Nei fleet si può inserire di tutto, dai testi alle foto. Non si deve fare altro che cliccare il pulsante con il segno + e poi inserire i contenuti. Ci sarà sempre uno spazio limitato, perché anche per le storie ci si limiterebbe a 280 caratteri.

È possibile comunque aggiungere anche clip o immagini animate. In evidenza si trovano i fleet di chi seguiamo o di coloro che ci seguono, disposti in ordine cronologico.