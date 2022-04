Nelle settimane scorse la notizia era stata diffusa in maniera ufficiosa. Infatti molti ne cominciavano a parlare, ma ancora non si sapeva se la novità che sta per attendere gli utenti di WhatsApp sarebbe stata vera oppure no. Si tratta di una funzione che presto arriverà e che ora sembra del tutto probabile. Sono le Community, una funzione che fino ad ora non si era vista sulla nota app di messaggistica istantanea.

La scoperta della nuova tab

Un blog internazionale, che di solito si occupa di fornire molte curiosità che rientrano nelle versioni beta di WhatsApp e nelle novità che il servizio rende disponibili, ha scoperto una nuova tab nell’interfaccia dell’ultima versione di WhatsApp per Android.

La stessa tab è stata visualizzata anche nell’app Beta per iOS. Ci sono insomma molti indizi che fanno pensare che veramente si sta arrivando ad un aspetto innovativo, ovvero che presto saranno introdotte le Community.

Che cosa sono le Community di WhatsApp

Già dalla descrizione della nuova tab possiamo vedere che cosa sono le Community di WhatsApp. Si tratterebbe di una specie di super gruppo.

Le Community sono in grado di unire gruppi legati tra di essi. Per fare un esempio, possiamo dire che con le Community possiamo unire più gruppi separati. Allo stesso tempo questo non vuol dire che il messaggio che invieremo a tutti i gruppi sarà visualizzato da tutti contemporaneamente, visto che i messaggi scambiati restano all’interno di un gruppo specifico.

Restano ancora comunque dei dubbi per quanto riguarda l’interfaccia di gestione e parecchi sono scettici sul fatto che sarà facile poter gestire una funzione del genere. Non si sa però ancora quando arriveranno le Community.