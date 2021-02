Sta per arrivare una novità interessante su WhatsApp. Stiamo parlando della nuova funzione chiamata Leggi Dopo, che presto sbarcherà sui dispositivi mobili all’interno della celebre app di messaggistica istantanea. Non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà resa disponibile, ma sicuramente sarà un’ottima soluzione per tutti gli utenti che non vorranno perdersi nemmeno un messaggio, anche quando sono pieni di impegni che non possono rimandare. Vediamo di che si tratta.

In che cosa consiste la novità

La novità è molto semplice. La funzione Leggi Dopo infatti consentirà agli utenti di impostare un avviso in un messaggio che si è ricevuto, attraverso il quale verranno avvisati successivamente. In pratica la funzione si comporterà come un reminder, che consentirà all’utente di sottoporre ad attenzione un messaggio contrassegnato in precedenza come da leggere successivamente.

È una funzionalità molto interessante, anche perché sono in molti ad essere pieni di messaggi da leggere. Pensiamo ad esempio alle numerose chat di gruppo, che spesso comportano la necessità di leggere tantissimi messaggi.

Con la nuova funzione di WhatsApp sarà invece possibile contrassegnare i messaggi importanti, per leggerli successivamente, nel momento in cui si è più liberi dagli impegni.

Come si potrà attivare la nuova funzione

Attivare la nuova funzione sarà semplice. Basterà tenere premuto su una chat e fare tap sull’apposita voce che verrà mostrata, naturalmente il tutto quando questa nuova funzione sarà inserita.

Come dicevamo, non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità sarà inserita, anche perché, secondo le fonti di informazione, è ancora in fase di sviluppo. Dovremo attendere quindi ancora un po’ di tempo prima di saperne di più e vedere all’opera la novità del Leggi Dopo su WhatsApp.