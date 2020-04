Per arginare il problema della diffusione virale di notizie false, WhatsApp ha introdotto una novità molto importante. Si tratta di limitazioni per l’inoltro dei messaggi. L’intenzione dei vertici dell’azienda che sta alla base della nota applicazione di messaggistica istantanea è quella di voler affermare sempre di più il ruolo di WhatsApp come strumento utilizzabile soltanto per le conversazioni private.

Cosa già WhatsApp ha fatto per limitare l’inoltro dei messaggi

La notizia dei nuovi limiti all’inoltro dei messaggi è stata annunciata da WhatsApp nel suo blog ufficiale. Ma già i vertici della società si sono impegnati con altre misure precedenti che hanno avuto l’obiettivo di contrastare sempre la diffusione senza limiti di notizie non corrispondenti a verità.

Infatti, come è stato dichiarato sul blog ufficiale, già WhatsApp ha introdotto un’etichetta che corrisponde ad una doppia freccia. Quest’ultima serve a contraddistinguere i messaggi di dubbia provenienza. Poi è stato chiarito che da oggi verranno prese nuove misure e i messaggi potranno essere inoltrati soltanto ad una chat per volta.

Un aiuto di WhatsApp anche per sostenere l’emergenza sanitaria

Ma come mai proprio in questo periodo WhatsApp ha pensato a delle nuove limitazioni per i messaggi inoltrati? È stata proprio l’azienda a chiarire che vuole portare avanti il suo impegno a collaborare con le ONG, gli enti governativi e i Ministeri della Salute.

In questo periodo caratterizzato dalla pandemia di coronavirus spesso vengono diffuse notizie false proprio relative a questo problema. Quindi le limitazioni dei messaggi inoltrati potrebbero essere anche una soluzione per fornire alle persone soltanto messaggi affidabili e per non creare confusione in un momento storico molto critico.