Una novità importante che riguarda l’app di Netflix. L’azienda ha infatti deciso di introdurre una funzionalità molto interessante, che sicuramente farà piacere a molti utenti. Si tratta dell’introduzione del pulsante blocco schermo nell’applicazione ufficiale per Android del servizio di TV online.

Perché è utile la funzionalità blocco schermo

Il pulsante nell’app di Netflix si attiva in fase di riproduzione di un contenuto multimediale. È segnalato da un’apposita icona a forma di lucchetto, che permette di evitare dei tocchi accidentali. Questa icona compare in basso a sinistra ed è molto utile, perché dà la possibilità di bloccare alcuni elementi fondamentali per la fruizione più comoda dei contenuti.

In maniera particolare si possono bloccare la barra di riproduzione e l’icona che serve ad attivare i sottotitoli. Dato l’ampio successo conseguito da questa TV online in streaming, Netflix ha voluto rendere ancora più godibile l’esperienza di chi vuole vedere un contenuto multimediale, evitando che ci possano essere delle brusche interruzioni provocate accidentalmente.

La funzionalità dell’app di Netflix è ancora in fase di rollout

Prima dell’attivazione di questo pulsante blocco schermo molte erano le lamentele da parte degli utenti che spesso erano interrotti bruscamente quando guardavano un film o una serie TV. Netflix non ha mancato di dare una risposta precisa per risolvere questo problema.

Sappiamo che questa funzione è soltanto attualmente in fase di rollout e per il momento la funzionalità blocco schermo dovrebbe essere disponibile soltanto per i dispositivi che utilizzano sistemi operativi Android.