Novità per quanto riguarda lo smartphone OnePlus Z, che potrebbe costituire un modo per l’azienda di produzione di rivolgersi alla fascia media del mercato dei dispositivi tecnologici mobili, con un’attenzione molto particolare sulla qualità e su un rapporto con il prezzo che dovrebbe essere molto preciso. Nel dettaglio arrivano delle indiscrezioni in merito a quella che potrebbe essere la presunta scheda tecnica di OnePlus Z.

Il sondaggio su un nuovo smartphone

Parliamo proprio delle caratteristiche tecniche del futuro smartphone, anche se non si tratta di informazioni confermate ufficialmente dalla casa produttrice. Le nuove indiscrezioni emergono da un sondaggio che alcuni utenti con l’applicazione PayBack hanno avuto modo di vedere di recente.

In questo sondaggio si fa infatti riferimento proprio ad un device tecnologico di prossima generazione, che ancora non è stato confermato ufficialmente. Secondo molti si potrebbe trattare proprio delle caratteristiche di OnePlus Z.

La possibile scheda tecnica di OnePlus Z

Se la scheda tecnica fosse confermata, saremmo in presenza di uno smartphone con processore Snapdragon 765 e con tecnologia di connettività 5G. Il device avrebbe uno schermo da 6,55 pollici Super AMOLED e il lettore delle impronte sistemato sotto lo schermo.

La memoria RAM sarebbe da 6 GB e lo spazio interno per l’archiviazione da 128 GB. La batteria potrebbe essere da 4300 mAh e potrebbe mettere a disposizione la ricarica rapida da 30 W.

Per quanto riguarda le fotocamere, potrebbero essere presenti tre sensori, da 64, 16 e 2 MP. La fotocamera frontale sarebbe da 16 MP e potrebbe essere realizzata con tecnologia punch hole.

Il prezzo e la presentazione dello smartphone

Il nuovo smartphone, se si tratterà proprio di OnePlus Z, secondo il sondaggio, potrebbe avere un prezzo di 24.900 rupie indiane, che corrispondono a quasi 290 euro. Lo smartphone dovrebbe essere presentato in India il 10 luglio.