Solo da pochi giorni l’azienda di produzione Vivo ha annunciato la prossima disponibilità di una nuova serie di smartphone. Stiamo parlando di Vivo X60 5G, che con molta probabilità dovrebbe essere presentato il prossimo 29 dicembre. Nell’attesa di saperne di più sui modelli di device appartenenti a questa serie di smartphone, che dovrebbero essere tre e dovrebbero includere anche un’edizione Pro del dispositivo, non possiamo non dare uno sguardo alle immagini promozionali ufficiali dello smartphone in questione.

Il design di Vivo X60 5G

Grazie alle nuove immagini di Vivo X60 5G possiamo saperne di più sull’aspetto estetico che avranno i dispositivi tecnologici appartenenti a questa nuova serie di Vivo. In particolare possiamo notare la presenza di tre sensori fotografici nella parte posteriore del device, che troveranno spazio all’interno di un modulo di forma rettangolare, che sembra proprio quello che abbiamo avuto la possibilità di vedere sulla serie X50. A differenza di quest’ultima serie, però, nei nuovi smartphone le lenti dovrebbero avere a disposizione la tecnologia Zeiss.

Le caratteristiche tecniche degli smartphone

In relazione alle caratteristiche tecniche di Vivo X60 5G, dovrebbe essere presente una porta USB Type-C e inoltre troverà spazio nel device anche una griglia per gli altoparlanti, collocata nella parte inferiore del dispositivo. Non dovrebbe essere presente un jack da 3,5 mm per le cuffie.

Tra le altre specifiche tecniche possiamo ricordare il processore Exynos 1080 di Samsung e sembra che lo schermo sarà di tipo AMOLED e sarà dotato di una frequenza di aggiornamento corrispondente a 120 Hz. Senza dubbio nelle prossime settimane ne sapremo di più, anche in via ufficiale, su questi nuovi smartphone di una serie che sicuramente troverà un certo riscontro da parte degli utenti.