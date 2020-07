Gmail sta per rinnovarsi. Google da tempo sta lavorando per un rilancio di Gmail. Adesso sono venuti fuori una serie di leak che ci consentono di sapere dei dettagli in più riguardo ai piani di Google per riuscire a raggiungere il suo obiettivo. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, perché l’idea del colosso di Mountain View sarebbe quella di rendere Gmail una specie di “casa per il lavoro”.

Quali sono le funzionalità in arrivo su Gmail

Google vorrebbe introdurre delle funzionalità su Gmail, in modo che, cambiando anche il look della sua nota posta elettronica, l’applicazione potesse diventare uno strumento tramite cui gestire una serie di task molto complesse, tutto da un’unica app, da un’unica schermata, senza passare da un servizio all’altro.

E proprio il caratteristico design che Gmail assumerebbe ci dà qualche indizio in più per capire quali sarebbero le importanti funzioni che sarebbero introdotte. Infatti il nuovo design di Gmail rivela l’applicazione di una nuova barra inferiore in cui sarebbero presenti delle nuove sezioni. Si tratterebbe di Mail, Chat, Rooms e Meet.

Le novità su Google Meet

In particolare quello che desta particolare stupore sarebbe costituito dall’integrazione di Google Meet con Gmail. La nota applicazione per fare chat live si arricchirebbe anche di importanti novità, come per esempio la cosiddetta alzata di mano per chiedere la parola.

E poi ancora sarebbero introdotte altre funzioni, come il supporto alle domande e risposte e i background personalizzati.