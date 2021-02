TIM Giga Illimitati White è una nuova opzione dedicata ai clienti del celebre operatore di telefonia che consente di usufruire di traffico dati senza limiti al costo di 4,99 euro al mese. Un’opzione davvero utile per molti utenti che usano internet con regolarità anche per visualizzare filmati o per giocare online. Non si tratta a tutti gli effetti di una nuova offerta ed effettivamente non viene proposto un cambio dell’offerta sottoscritta. Si tratta infatti di un’opzione che va ad aggiungersi all’offerta già attiva sulla propria scheda.

In cosa consiste la nuova opzione

In particolare l’opzione TIM Giga Illimitati White consente agli utenti che hanno una scheda ricaricabile di trasformare la propria offerta con dati non illimitati in un’offerta con traffico dati senza limiti.

Il tutto ha un costo aggiuntivo rispetto al prezzo che si sostiene con l’offerta attiva di 4,99 euro al mese. È da specificare comunque che c’è un limite nella velocità. Infatti quest’ultimo è fissato a 30 Mbps, comunque sempre usufruendo della connettività 4G.

Come funziona e come attivare

L’opzione è molto chiara. Gli utenti che decideranno di attivare questa opzione hanno la possibilità di navigare senza tenere conto del numero di Giga, fino ad una velocità di 30 Mbps in download e fino ad una velocità in upload di 5,76 Mbps.

È possibile quindi navigare senza limiti per quanto riguarda il numero di Giga, tenendo sempre in considerazione la possibilità di un utilizzo dell’opzione in buona fede, non superando quindi la quantità di 500 GB ogni mese.

L’attivazione dell’opzione può essere effettuata direttamente dall’app MyTIM, dal sito ufficiale dell’operatore oppure in uno dei punti vendita di TIM nel nostro Paese. L’attivazione viene effettuata entro 48 ore dal momento della richiesta e il primo mese viene addebitato in anticipo sul credito residuo.