Trasferire le chat di WhatsApp è semplice e lo puoi fare seguendo un procedimento utile che ti permetterà di trasferire i messaggi direttamente su Telegram. Ma perché si tratta di un’operazione utile? Vediamo quali sono i vantaggi di effettuare un’operazione di questo tipo, tenendo conto delle ultime funzionalità che sono state integrate nella famosa applicazione di messaggistica istantanea.

Quella che ti proponiamo e che ti consente di trasferire le chat di WhatsApp su Telegram è una precisa operazione che può essere effettuata ad esempio se hai deciso di provare Telegram dopo aver usato per diverso tempo l’altra app di messaggistica istantanea.

Se hai deciso di passare a Telegram e non vuoi assolutamente perdere le chat di WhatsApp con i tuoi amici, non devi fare altro che seguire una specifica procedura, che risulta molto semplice e che ti permetterà di trasferire in modo veloce le chat da WhatsApp a Telegram.

È una procedura semplicissima e vedremo come portarla a termine grazie ad un tutorial molto rapido. Andiamo quindi a vedere come trasferire le chat di WhatsApp su Telegram, su Android e iOS.

Come trasferire le chat di WhatsApp su Telegram su Android

Iniziamo proprio spiegandoti qual è la procedura per trasferire le chat di WhatsApp su Telegram nel caso di uno smartphone con Android. Innanzitutto devi aprire l’applicazione di WhatsApp, per iniziare la procedura che ti permetterà di trasferire le chat da un’app all’altra.

Spostati nella sezione Chat scegliendo l’indicazione in alto e scegli la conversazione con lo specifico contatto o con il gruppo che ti interessa.

Premi a questo punto sul pulsante con i tre punti in alto a destra e scegli Altro e poi Esporta chat. A questo punto non devi fare altro che selezionare l’opzione relativa alla possibilità di includere il trasferimento dei media, come le immagini. Infine seleziona l’icona di Telegram nella successiva schermata.

Adesso devi selezionare nell’app di Telegram la conversazione all’interno della quale vorrai trasferire i messaggi e fai tap infine su Importa. Devi quindi attendere che la procedura venga completata correttamente e a questo proposito potrai visualizzare un apposito indicatore sul display del tuo dispositivo mobile. Alla fine fai tap su Apri Telegram.

Come trasferire le chat di WhatsApp su Telegram su iOS

L’operazione, come avrai visto, è davvero semplice su Android e lo stesso possiamo dire per quanto riguarda il sistema operativo iOS di Apple. Se possiedi quindi un iPhone e vuoi sapere come trasferire le chat di WhatsApp su Telegram, non devi fare altro che seguire la procedura che ti descriviamo di seguito. Anche in questo caso si tratta di una procedura molto rapida.

Per prima cosa accedi alla Home Screen del tuo iPhone e scegli l’icona di WhatsApp per aprirla. Così potrai avviare l’applicazione. Adesso, allo stesso modo di quanto avviene sui dispositivi con Android, devi spostarti nella sezione Chat, utilizzando la voce che si trova nella schermata in basso.

Scegli quindi la conversazione e il nome del contatto o del gruppo, dei quali vuoi trasferire i messaggi su Telegram. Adesso devi selezionare Esporta chat, che viene visualizzata nella successiva schermata.

Anche in questa situazione sarà necessario indicare se si vogliono trasferire anche i media e poi fare tap sull’icona relativa a Telegram dall’apposito menu che comparirà.

Potresti anche semplicemente esportare i messaggi scorrendo sulla conversazione da destra a sinistra nell’area Chat dell’applicazione WhatsApp. Poi devi fare tap su Altro nella parte laterale e scegliere Esporta chat.

Nella schermata di Telegram che si aprirà dovrai in ogni caso selezionare la chat specifica all’interno della quale saranno importati i messaggi e fare tap poi sul pulsante Importa. Attendi quindi il completamento della procedura di trasferimento e alla fine scegli Apri Telegram.

Trasferire le chat di WhatsApp verso Telegram da computer?

È possibile effettuare un’altra operazione che consiste nel trasferire le chat di WhatsApp a Telegram attraverso un computer? In questo caso la risposta purtroppo non è affermativa. Non ci sono delle opzioni che, sfruttando WhatsApp Web, ti consentono di esportare le conversazioni verso l’app di Telegram.

Dovrai agire necessariamente da un dispositivo mobile. In ogni caso questo non significa che non è possibile accedere alle chat esportate da computer. Infatti in una fase successiva non devi fare altro che aprire il client di Telegram da PC, se ti interessa utilizzare questa app dal computer, e avrai accesso comodamente alle conversazioni che hai trasferito in precedenza.

In tutti i casi, come avrai avuto modo di vedere, si tratta di una procedura semplice che può essere effettuata in poco tempo e con pochi passaggi, sempre agendo direttamente da mobile. Tieni conto di tutti questi consigli che ti abbiamo dato se vuoi saperne di più su come trasferire le chat di WhatsApp verso Telegram. Sono sicuramente delle indicazioni utili che ti possono aiutare in molte situazioni in cui hai la necessità di effettuare questo trasferimento.