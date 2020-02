Tutti sappiamo quanto sia utile Google Maps, per diverse ragioni. Una delle funzionalità più interessanti dell’app di mappe di Google è quella che informa di punti in cui il traffico automobilistico è bloccato a causa di un ingorgo. Un artista tedesco però sembra essere riuscito ad “ingannare” questa tecnologia avanzata, sfruttando proprio il servizio di geolocalizzazione degli smartphone. E precisamente si tratta di 99 smartphone. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

L’artista tedesco Simone Weckert ha “ingannato” Google Maps

Per lui è una vera e propria installazione artistica interattiva. Simone Weckert ha voluto mettere alla prova il servizio di mappe di Google con un’azione molto semplice: è andato in giro per le strade di Berlino con un carrellino, all’interno del quale ha posizionato 99 smartphone con attivo il servizio di geolocalizzazione.

In questo modo Google Maps ha riconosciuto un certo “traffico” nella zona e ha colorato di rosso le strade della città, proprio per la presenza di un percorso che sembrava trafficato.

È un’attività molto particolare, che mette in evidenza la possibilità di vedere come la tecnologia possa agire nel mondo reale. Infatti, segnalando il traffico in una strada, gli automobilisti sono portati a seguire altre vie della città per evitare il blocco.

La risposta è arrivata anche da parte di Google

Anche Google non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda, tramite le parole di un portavoce che ha rilasciato delle dichiarazioni al Guardian. Secondo il portavoce dell’azienda di Mountain View, non importa che si tratti di “un’auto, un carrello o un cammello”.

Per Google è interessante vedere anche degli utilizzi creativi dell’applicazione, perché costituiscono un aiuto per migliorare il servizio offerto.