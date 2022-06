Anche se manca ancora un po’ di tempo all’arrivo in via ufficiale dei nuovi Pixel 7 di Google, emergono interessanti novità sugli smartphone. In questi giorni si parla molto di questi nuovi device mobili, anche in seguito ad una notizia che vedrebbe un possibile prototipo del Pixel 7 in vendita su eBay. Stiamo parlando proprio di un prototipo del nuovo smartphone di Google, che sembra essere stato messo a disposizione di chi volesse acquistarlo sul popolare sito di aste online, anche se l’annuncio è stato successivamente rimosso.

Il prototipo in vendita su eBay

Lo smartphone tanto atteso, che è stato annunciato ufficialmente l’11 maggio scorso nel corso di un evento di Google e che arriverà nel nostro Paese il prossimo autunno con la versione Pro, oltre a quella base, è stato messo in vendita come un vero e proprio prototipo su eBay, nella sua edizione da 128 GB di memoria con la colorazione Stormy Black.

Secondo quanto era riportato nell’annuncio, il prototipo in vendita sarebbe stato usato dall’azienda di produzione come un test per il software e l’hardware, anche all’interno dei laboratori della stessa Google. Ad accompagnare l’annuncio c’erano diverse immagini molto dettagliate.

I nuovi processori realizzati da Samsung

Di certo sarà interessante scoprirne di più nel corso delle prossime settimane su Google Pixel 7, considerando che arrivano proprio in questi giorni tanti dettagli su come potrebbero essere questi nuovi smartphone. Sembra proprio che ad arricchire i nuovi smartphone di Google ci saranno i nuovi processori Tensor 2, una generazione inedita.

Secondo quanto ha rivelato il blog Naver, dovrebbe essere Samsung a realizzare questi processori, come è successo con la prima generazione di hardware che ha fatto il suo debutto con i Pixel 6.