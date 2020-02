Si chiama Very Mobile e potrebbe essere l’operatore virtuale di Wind Tre. Negli ultimi tempi stiamo assistendo sempre di più alla diffusione di operatori virtuali che sono collegati ai principali operatori di telefonia del nostro Paese. Gli operatori virtuali hanno rappresentato una vera e propria mini rivoluzione nel campo della telefonia mobile. Già TIM e Vodafone si sono messi in campo nello studiare soluzioni di questo genere e nel concretizzarle. Adesso qualche novità in questo senso potrebbe arrivare anche da parte di Wind Tre.

Gli indizi relativi a Very Mobile

Già a partire dal mese di novembre ci sono stati diversi indizi che ci hanno mostrato come prende sempre di più forma l’ipotesi che anche Wind possa avere intenzione di lanciare un operatore di telefonia mobile virtuale, Very Mobile appunto.

Sono seguiti mesi segnati da parecchi dubbi e si sono alternate anche differenti indiscrezioni. Nel frattempo presso l’ufficio italiano brevetti e marchi sono stati registrati un logo e un marchio che si riferiscono a Very Mobile da parte di una società controllata del gruppo a cui appartengono Wind e Tre.

Da quanto ne sappiamo, la registrazione è stata effettuata a novembre, ma soltanto nelle ultime ore se n’è cominciato a parlare. Certo mancano le comunicazioni ufficiali, ma l’ipotesi dell’arrivo di un nuovo operatore comincia a farsi sempre più insistente.

Quando partirà Very Mobile

È difficile rispondere a tutti i dettagli, poiché non abbiamo dichiarazioni ufficiali e quindi non sappiamo nemmeno quando potrebbe partire il presunto Very Mobile. Quel che è certo è che Wind e Tre hanno annunciato di recente delle nuove rimodulazioni.

Inoltre i due marchi intenderebbero fondersi, per cui è possibile che anche a breve, presumibilmente già entro la fine del mese di marzo, potremmo assistere all’entrata in scena di questo nuovo operatore.