Sono stati presentati ufficialmente Vivo S12 e S12 Pro. Avevamo già delle informazioni, in particolare sullo smartphone in versione Pro, grazie ad un teaser che svelava diversi dettagli sul prodotto tecnologico. Ma adesso i due device sono diventati ufficiali a tutti gli effetti, grazie alla presentazione da parte dell’azienda cinese. I due smartphone hanno un design molto interessante e sono dedicati anche a coloro che vogliono avere a disposizione uno smartphone in grado di scattare dei selfie di alta qualità.

Come sarà Vivo S12

Per quanto riguarda Vivo S12, il prodotto tecnologico ha uno schermo AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ da 1080p e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Lo smartphone presenta due fotocamere per i selfie con sensori da 44 MP e da 8 MP.

Questo device ha un processore MediaTek Dimensity 1100 e presenta 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio interno di archiviazione. Nella parte posteriore Vivo S12 ha tre fotocamere, con un sensore principale da 108 MP. La batteria è da 4200 mAh e ha la ricarica rapida a 44 W.

Le specifiche di Vivo S12 Pro

Vivo S12 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,56 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Le fotocamere dei selfie sono da 50 MP e da 8 MP, mentre nella parte posteriore ci sono tre sensori, con un principale da 108 MP e altri due da 8 MP e 2 MP. Il processore è MediaTek Dimensity 1200 e lo smartphone mette a disposizione 8 o 12 GB di RAM, oltre a 256 GB di spazio interno. Per quanto riguarda la batteria, è da 4300 mAh e presenta la ricarica rapida a 44 W.

La disponibilità e i prezzi

Vivo S12 sarà venduto al prezzo di 2799 yuan, che corrispondono a circa 390 euro, nella versione da 8 e 256 GB di memoria, e al prezzo di 2999 yuan (corrispondenti a circa 420 euro) per l’edizione da 12 e 256 GB.

Lo smartphone Vivo S12 Pro è venduto a 3399 yuan (che corrispondono a circa 470 euro) per la versione da 8 e 256 GB. L’edizione da 12 e 256 GB di memoria costerà 3699 yuan, circa 515 euro. Le vendite dei due smartphone partiranno dal 30 dicembre nel mercato cinese.