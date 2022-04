Vivo X Note è un prodotto tecnologico molto particolare e senza dubbio particolarmente innovativo, anche per la presenza di un’edizione davvero speciale. Stiamo parlando di Vivo X Note Aerospace Edition, uno smartphone che include al suo interno un pendolo con un piccolo frammento di meteorite Acondrite, che proviene addirittura dalla Luna. Un’edizione speciale per questo device, che permette di avere a disposizione sempre con sé un pezzo di minerale spaziale. Il frammento si trova all’interno di un piccolo alloggiamento realizzato in vetro e legato allo smartphone con un cinturino in pelle.

L’edizione speciale con colorazione blu

Un prodotto particolare, quindi, che sarà sicuramente apprezzato da chi dagli smartphone vuole qualcosa di più. Lo smartphone in questa edizione speciale viene venduto con una colorazione blu, ad un prezzo che ancora, nello specifico per questa versione, non è stato annunciato.

L’edizione base dello smartphone avrà invece un costo corrispondente al cambio a circa 1.000 dollari. Nel nostro Paese il device potrebbe costare invece tra 800 e 900 euro.

Le caratteristiche tecniche di Vivo X Note

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si parla di una memoria RAM da 12 GB e di uno spazio interno di archiviazione da 256 GB. Lo schermo è un display AMOLED E5 LTPO da 7 pollici 2K.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e il sistema operativo OriginOS con Android 12. È presente la caratteristica della Dual SIM. Inoltre lo smartphone può contare sulla connettività 5G, sul Wi-Fi 6, sul Bluetooth 5.2 e sulla protezione IP68.

Dal punto di vista del comparto fotografico, siamo in presenza di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e di una fotocamera anteriore da 16 MP. La batteria presenta una capacità di 5000 mAh e include la ricarica 50 W senza fili, la 80 W con fili e la 10 W reverse wireless.

Le vendite di questo prodotto tecnologico saranno effettuate per un evento lampo che avrà luogo in Cina fino al 22 aprile, attraverso lo store di Vivo e il sito JD.com.