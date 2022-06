Arrivano nuovi dettagli interessanti su Vivo X80 Lite, che, secondo quanto emerge proprio in queste ultime ore, potrebbe essere il primo smartphone dell’azienda di produzione a basarsi sul processore Snapdragon 7 Gen 1. È passato poco tempo da quando si sono diffuse in rete delle indiscrezioni sulla versione Pro+ di Vivo X80 e già arrivano nuovi dettagli anche su quella che potrebbe essere la versione Lite del dispositivo mobile.

Ci sarà Snapdragon 7 Gen 1?

Anche se sono ancora poche le informazioni che emergono a questo riguardo, sembra proprio che l’azienda di produzione ha già cominciato ad effettuare i primi lavori di creazione del firmware per la realizzazione del nuovo device appartenente alla fascia medio alta del mercato.

Ma quale sarà il processore di Vivo X80 Lite? A questo proposito non possiamo che riportare alcune indiscrezioni, facendo riferimento anche ai chip degli altri modelli di smartphone dell’azienda produttrice.

Sappiamo infatti che Vivo X80 Pro ha il processore Snapdragon 8 Gen 1. La versione Pro+ dovrebbe basarsi invece sul componente Snapdragon 8+ Gen 1. Per questo sono in tanti a pensare che la versione Lite avrebbe un processore come Snapdragon 7 Gen 1.

Se così fosse e le indiscrezioni dovessero risultare corrispondenti alla realtà, sarebbe il primo device per l’azienda ad avere il nuovo processore di Qualcomm.

Le possibili specifiche tecniche di Vivo X80 Lite

Naturalmente mancano ancora parecchie informazioni sull’argomento e non ci sono dei dettagli ufficiali, nemmeno per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche del dispositivo.

Con molta probabilità comunque l’edizione Lite di Vivo X80 potrebbe avere uno schermo con sensore per le impronte integrato, una batteria con ricarica rapida e un comparto fotografico di ultima generazione, oltre che Android 12.