Il nuovo smartphone Vivo si chiama Vivo Y30. Il device mobile è stato ufficializzato proprio in queste ultime ore e presenta delle caratteristiche veramente interessanti, che lo rendono un prodotto di rilievo nella fascia media dei prossimi smartphone in uscita. È uno smartphone originale che è stato presentato in seguito all’annuncio del Vivo Y50.

Le caratteristiche tecniche di Vivo Y30

Ma iniziamo a parlare delle caratteristiche tecniche di questo nuovo telefono, che avrà uno schermo LCD con diagonale da 6,37 pollici HD+ e con un rapporto di 19,5:9.

Il display ha un buco in alto a sinistra nella parte frontale, che ha l’obiettivo di ospitare la fotocamera per i selfie con sensore da 8 MP. Il bordo inferiore nella parte anteriore è più spesso rispetto alle altre cornici.

Nella parte posteriore troviamo una quadrupla fotocamera che presenta un sensore da 13 MP, che è quello principale, oltre ad uno grandangolare da 8 MP, uno macro (2 MP) e un altro per la profondità (anch’esso da 2 MP). Al centro, sempre nella parte posteriore, è presente il lettore delle impronte.

Le altre specifiche e la disponibilità dello smartphone

Il processore è un MediaTek Helio P35. Lo smartphone mette a disposizione degli utenti memoria RAM da 4 GB e uno spazio interno di archiviazione da 128 GB, che è comunque espandibile fino a 256 GB. La batteria è da 5000 mAh.

Al momento sappiamo che il nuovo Vivo Y30 sarà disponibile nel mercato della Malesia al costo di 899 RM, una somma che corrisponde a 192 euro. Attualmente non sappiamo ancora se questo smartphone e in generale i prodotti dell’azienda di produzione verranno resi disponibili anche nel mercato del nostro Paese.