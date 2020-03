È stato presentato ufficialmente Vivo Z6 5G. L’azienda di produzione ha effettuato l’annuncio di quello che si configura a tutti gli effetti come un device di fascia media. Le caratteristiche tecniche di questo prodotto tecnologico sono molto interessanti, secondo quanto abbiamo potuto apprendere dalla scheda tecnica che è stata diffusa in via ufficiale. Vivo Z6 5G è uno smartphone che permetterà di sfruttare la tecnologia 5G per le reti di ultima generazione. Vediamo tutte le caratteristiche di questo device.

Le specifiche tecniche di Vivo Z6 5G

Il processore del nuovo telefono Vivo è uno Snapdragon 765. Inoltre gli utenti avranno a disposizione una memoria RAM da 6 oppure da 8 GB, oltre ad uno spazio di archiviazione interno da 128 GB.

Molto interessante anche il design del nuovo smartphone, con bordi molto sottili, sulla base di ciò che si può vedere in generale in questo periodo nel mercato degli smartphone. È presente un piccolo foro sullo schermo, in alto a destra, che ospita la fotocamera frontale con sensore da 16 MP.

Il modulo per le fotocamere posteriori ha una conformazione rettangolare e nella parte posteriore troviamo anche il lettore delle impronte digitali. Lo schermo ha una diagonale da 6,57 pollici ed ha una risoluzione Full HD+.

Prezzi e disponibilità del nuovo Vivo Z6 5G

Il nuovo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni sul mercato cinese. Si tratta dei colori Silver, Aurora Black e Ice Blue. Per quanto riguarda i prezzi, questi ultimi vanno da 298 euro fino a 336 euro (sulla base del cambio).

Non abbiamo ancora notizie sulla disponibilità sul mercato del nostro continente di questo nuovo prodotto tecnologico appena presentato.