Da quando gli operatori mobili come Iliad hanno fatto la loro comparsa sul mercato italiano, si è instaurata una vera e propria “guerra” tra i vari operatori di telefonia, che hanno cercato di conquistare sempre più clienti. Il tutto ha portato all’effetto di concorrenza, che ha visto il proporsi di molte offerte interessanti. E proprio in questa stagione estiva Vodafone e Iliad “si sfidano” attraverso delle offerte low cost per la telefonia mobile e per la connessione ad internet, che potrebbero essere veramente determinanti nella scelta di moltissimi clienti.

Quali sono le offerte di Iliad per l’estate 2020

Iliad torna a puntare sul voler mettere a disposizione dei clienti che sceglieranno questo operatore 50 GB. Si tratta di una promozione che ormai può essere definita “storica”. Infatti già Iliad aveva puntato precedentemente su questa offerta e adesso ne riconferma tutte le caratteristiche.

Ad un prezzo di 7,99 euro al mese, gli utenti che scelgono la promozione Giga 50 di Iliad hanno a disposizione minuti illimitati verso tutti gli operatori, oltre naturalmente agli SMS. Inoltre potranno usufruire di 50 GB come traffico dati per connettersi ad internet.

Quali sono le offerte Vodafone per l’estate

Sempre sui 50 GB si attestano le offerte di Vodafone, in particolare riconfermando quella promozione che è nota con il nome di Special 50 Giga. Il prezzo di rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni mese. A questo costo gli utenti che scelgono Vodafone hanno a disposizione minuti illimitati e sempre, come nel caso di Iliad, 50 GB per connettersi ad internet.