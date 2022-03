La versione di WhatsApp multidispositivo, dopo un lungo periodo di beta, sembra essere stata aperta a tutti gli utenti. Di conseguenza adesso è possibile per tutti utilizzare WhatsApp senza lo smartphone connesso ad internet. Si tratta di una versione che gradualmente verrà estesa a tutti gli utenti e che sembrerebbe essere in arrivo proprio per tutti coloro che usano la celebre app di messaggistica istantanea.

La novità interessante che riguarda WhatsApp

Fino a qualche giorno fa, infatti, per utilizzare WhatsApp sul computer, non avendo a disposizione il telefono, bisognava usare WhatsApp Web in versione beta. A volte bisognava anche aprire l’app sullo smartphone per permettere all’app sul browser di funzionare correttamente.

Ora anche coloro che non utilizzano la versione beta di WhatsApp Web possono vedere una novità interessante, quando si prova ad avviare WhatsApp sul computer. Infatti viene riportata la dicitura “Ora puoi inviare e ricevere messaggi senza che il telefono sia connesso a internet“.

I limiti nell’uso di WhatsApp multidispositivo

Inoltre WhatsApp specifica anche non possono essere superati alcuni limiti nello specifico. Infatti nella fase iniziale dell’utilizzo di WhatsApp serve proprio lo smartphone.

E poi, come si può leggere anche nel messaggio introduttivo, non sarà possibile usare il proprio profilo WhatsApp su due smartphone diversi. Infatti, secondo quanto spiega WhatsApp Web, è presente il supporto per un massimo di quattro dispositivi e allo stesso tempo di un solo telefono.