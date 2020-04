Con un nuovo aggiornamento WhatsApp ha aumentato il numero dei partecipanti alle videochiamate e alle chiamate di gruppo. Si passa adesso ad 8 partecipanti. Già le versioni beta di WhatsApp, sia per Android che per iOS, possono usufruire di questa novità. Nel giro di qualche giorno l’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti.

Cosa fare per aumentare il numero di partecipanti su WhatsApp

Probabilmente WhatsApp ha preso questa decisione anche per dare la possibilità agli utenti di utilizzare al meglio le chiamate e le videochiamate in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell’epidemia di coronavirus. Molte persone infatti sono costrette a stare isolate e utilizzano la famosa app di messaggistica istantanea per restare in contatto con i familiari e con i conoscenti.

Adesso la novità potrebbe essere davvero determinante. Infatti c’è chi dice anche che, con l’aumento dei partecipanti ad 8, WhatsApp avrebbe intenzione di fare concorrenza ad altre più note piattaforme utilizzate per fare videoconferenze, come Google Meet, Zoom e Skype.

Per usare subito l’ampliamento dei partecipanti, bisogna aggiornare l’applicazione alla versione 2.20.133 beta per Android e alla versione 2.20.50.25 beta per i sistemi operativi iOS.

Come fare le videochiamate con 8 partecipanti

WhatsApp ha pensato anche di rendere una certa semplificazione nel permettere agli utenti di utilizzare le videochiamate di gruppo. Soprattutto sono state semplificate le procedure che riguardano le videochiamate con meno di 4 persone.

Infatti basta premere sull’icona che riporta la telecamera e non c’è bisogno nemmeno di selezionare i partecipanti. Se si vogliono includere fino a 8 partecipanti, basta entrare all’interno del gruppo, premere sull’icona della telecamera e poi su “nuovo gruppo chiamata”. In questo modo si procede poi a selezionare i contatti da aggiungere.