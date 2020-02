Dal primo giorno di febbraio alcuni utenti di WhatsApp dovranno dire addio alla popolare applicazione di messaggistica, da diversi anni ormai molto utilizzata in tutto il mondo. Sarà infatti interrotto dall’1 febbraio il supporto dell’app mobile su alcuni smartphone, sia con sistema operativo iOS che con Android. L’obiettivo del team di produzione è ancora una volta quello di evitare l’utilizzo da parte degli utenti dell’app in sistemi che risultano datati.

I sistemi operativi che WhatsApp abbandonerà

A partire dall’1 febbraio alcuni utenti di iOS e Android non potranno più usare WhatsApp sul proprio dispositivo mobile. Ci riferiamo in particolare a coloro che possiedono un iPhone con sistema iOS 8 o una versione precedente e a chi ha un telefono con Android fino alla versione 2.3.7 del sistema operativo.

Non dovrebbero esserci comunque particolari problemi per molti, visto che quelle prese in considerazione da questo stop di WhatsApp sono versioni di sistemi operativi ormai datati e visto che la maggior parte degli smartphone in commercio in questo momento dovrebbe avere edizioni più aggiornate del sistema operativo.

Basti pensare per esempio che la versione 9 di iOS, il sistema operativo mobile di Apple, è disponibile come aggiornamento per tutti gli smartphone che seguono il 4S, un iPhone che è arrivato in commercio nel 2011.

WhatsApp già non funziona più su Windows Phone

Come dicevamo precedentemente, l’obiettivo del team di produzione di WhatsApp è quello di concentrare la propria attenzione verso sistemi operativi aggiornati, con lo scopo anche di introdurre le ultime novità tramite degli appositi aggiornamenti per l’app mobile.

Ricordiamo che a partire dall’ultimo giorno dell’anno scorso l’app di WhatsApp non può più essere utilizzata sui sistemi operativi Windows Phone di Microsoft.