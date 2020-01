È stato un vero e proprio WhatsApp down quello di oggi, domenica 19 gennaio. Si sono riscontrati diversi problemi con la nota app di messaggistica istantanea. Gli stessi utenti hanno fatto molte segnalazioni soprattutto relativamente al fatto che non si riuscivano ad inviare foto e video. La notizia è andata presto alla ribalta dei social network e su Twitter molti hanno commentato e fatto segnalazioni ricorrendo all’utilizzo dell’hashtag #whatsappdown.

Cosa hanno segnalato gli utenti di WhatsApp

A partire dalle 11:55 circa su WhatsApp in molti hanno riscontrato l’impossibilità di inviare contenuti multimediali. Diversi utenti hanno avuto problemi con l’applicazione, che non avrebbe più permesso ad un certo punto di inviare foto e video.

Secondo alcuni è stato il primo WhatsApp down dell’anno nuovo. Molti hanno ironizzato che non è così infrequente che accadano episodi di questo genere per il servizio creato nel 2009 e che fa parte del gruppo Facebook.

Tramite WhatsApp, a partire da mezzogiorno circa, non è stato possibile più inviare nemmeno contenuti audio.

I commenti ironici su Twitter

Molta ironia si è fatta proprio su Twitter da parte degli utenti più appassionati di WhatsApp, che hanno commentato a gran voce utilizzando l’hashtag #whatsappdown. Per esempio qualcuno ha detto su Twitter che tante cose cambiano, ma non sicuramente questi problemi con WhatsApp.

Alcuni hanno sottolineato, sempre su Twitter, di aver provato a riavviare lo smartphone, per poi accorgersi che non cambiava niente, in quanto si trattava di un vero e proprio WhatsApp down, che non ha lasciato nemmeno questa volta indifferenti.