WhatsApp ha deciso di introdurre delle novità che riguardano dei miglioramenti per le chiamate. Attualmente le novità di cui stiamo parlando riguardano la versione beta per i dispositivi iOS. Ci sono però molti rumor sul fatto che presto questi miglioramenti delle chiamate arriveranno anche per WhatsApp Beta in versione per i sistemi operativi Android. Ma in che cosa consistono questi cambiamenti realizzati dal famoso servizio di messaggistica istantanea?

L’interfaccia utente rinnovata di WhatsApp

Una delle novità che sembra essere stata avvistata nella versione beta di WhatsApp per i dispositivi mobili iOS riguarderebbe l’interfaccia utente rinnovata. In particolare si tratta dell’interfaccia che viene visualizzata quando si effettua una chiamata verso un altro utente WhatsApp. Alcuni hanno notato una certa somiglianza di questa interfaccia con FaceTime.

La possibilità di unirsi a chiamate di gruppo

Un’altra novità molto importante che riguarda sempre il miglioramento delle chiamate consisterebbe nella possibilità di unirsi alle chiamate di gruppo anche quando queste sono già in corso.

Sembrerebbe che WhatsApp abbia deciso di introdurre una funzionalità attraverso la quale, quando un utente ignora la chiamata, se la chiamata di gruppo è ancora in corso, si ha la possibilità di visualizzare una notifica per entrare velocemente a far parte della call. L’utente non ha bisogno nemmeno di chiedere agli altri partecipanti di essere aggiunto. Basta premere il tasto join call.