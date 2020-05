Sembra che ci siano delle grosse novità in arrivo per WhatsApp. Ormai questa app di messaggistica istantanea è una fra le più usate in tutto il mondo e si avvia a diventare qualcosa di veramente eccezionale, grazie alla possibilità dell’arrivo del supporto al multi device. Spieghiamo bene di che cosa si tratta.

Come funzionerà su WhatsApp il multi device

Il multi device su WhatsApp è davvero qualcosa di straordinario, perché darà la possibilità di usare lo stesso account su più dispositivi, sia computer che smartphone e altri device mobili. Inoltre è stato chiarito, secondo delle voci che si fanno molto insistenti, che dovrebbe arrivare anche la compatibilità con iPad.

In effetti per quanto riguarda il multi device WhatsApp era rimasta piuttosto indietro rispetto alle altre app concorrenti. Ma adesso vuole correre ai ripari e cercherà di renderlo presto disponibile. Sicuramente la novità arriverà a breve, visto che già tracce della funzionalità sono state trovate sull’ultima versione beta.

Grazie al supporto al multi device WhatsApp potrà essere utilizzata anche quando lo smartphone è spento.

Quali dispositivi saranno supportati?

A dare la notizia dell’arrivo del supporto al multi device sono state delle fonti che hanno trovato i riferimenti alla funzionalità e che hanno pubblicato online la schermata di registrazione, per dimostrare come si possa eseguire l’accesso da parte di un nuovo dispositivo utilizzando un account già presente.

Tuttavia siamo ancora in una fase iniziale e da parte dell’azienda produttrice non sono state rilasciate delle dichiarazioni ufficiali su quali dispositivi precisamente saranno in grado di supportare la funzione multi device.