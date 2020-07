WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui abbiamo visto fino ad oggi la popolare applicazione di messaggistica istantanea. Si tratterebbe di una funzionalità che permetterebbe di utilizzare l’app con lo stesso profilo su ben quattro device diversi. Ne avevamo sentito parlare già tempo fa, ma adesso su questa nuova funzione molto particolare emergono dei nuovi dettagli. La nuova funzionalità di WhatsApp permetterebbe di usare il programma sullo stile di quanto avviene attualmente con WhatsApp Web, l’edizione dell’app per browser su computer.

Come sarà la nuova funzionalità di WhatsApp?

Naturalmente rimangono da chiarire alcuni dettagli sull’utilizzo di questa nuova funzionalità di WhatsApp. Infatti bisognerà comprendere come un utente dell’applicazione potrà utilizzare WhatsApp su un telefono che ha un numero diverso.

Dobbiamo ricordare infatti che attualmente il funzionamento dell’app di messaggistica è molto lineare: è possibile infatti utilizzare un account con un numero di telefono collegato. A quanto sembra però prossimamente le cose funzioneranno in modo diverso.

Qualcuno già parla di un possibile utilizzo di WhatsApp con un profilo personale, che potrà essere esportato su altri device, proprio come avviene con i social network più famosi.

L’app sarà ancora più semplice da utilizzare

I nuovi dettagli sono emersi in seguito alle informazioni rilasciate da WaBetaInfo, che ha spiegato come funzioneranno i nuovi strumenti di WhatsApp in futuro. L’obiettivo del team di sviluppo dell’app è naturalmente quello di rendere il servizio ancora più semplice da utilizzare.

In questa maniera infatti si potrà utilizzare WhatsApp su un numero massimo di device corrispondente a quattro e non si collegherebbe più l’account ad un unico dispositivo.