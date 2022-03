Sono ufficiali i tre nuovi smartphone della serie Xiaomi 12. Si tratta di device appartenenti alla fascia alta e a quella medio alta, che mettono a disposizione degli utenti delle caratteristiche davvero interessanti, grazie anche alla presenza di sensori fotografici da 50 MP. Vediamo le caratteristiche dei nuovi prodotti tecnologici presentati da Xiaomi in queste ore.

Le caratteristiche tecniche di Xiaomi 12 Pro

Iniziamo dallo Xiaomi 12 Pro, che mette a disposizione proprio tre fotocamere nella parte posteriore da 50 MP e un sensore per i selfie nella parte anteriore da 32 MP. Lo schermo è un AMOLED da 6,73 pollici, mentre il processore è uno Snapdragon 8 Gen 1, con 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

La batteria è da 4600 mAh e dà la possibilità di utilizzare la ricarica rapida a 120 W. I prezzi variano da 1.099,90 euro a 1.199,90 euro in base alla configurazione di memoria scelta.

Xiaomi 12 e le sue specifiche

Xiaomi 12 ha lo stesso processore della versione Pro, con memoria RAM da 8 GB e memoria interna da 128 o 256 GB. Lo schermo AMOLED è da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+. La batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida a 67 W.

La fotocamera posteriore ha tre sensori, da 50, 13 e 5 MP. I prezzi vanno da 799,90 euro (versione da 8 e 128 GB) a 899,90 euro (edizione da 8 e 256 GB).

Xiaomi 12 X: caratteristiche e disponibilità

Passiamo poi ad analizzare le specifiche dello Xiaomi 12 X, che presenta il chip Snapdragon 870 di Qualcomm, con 8 GB e 256 GB di memoria. Le caratteristiche tecniche per il resto somigliano molto a quelle dello Xiaomi 12. Il display è da 6,28 pollici AMOLED e la batteria è da 4500 mAh.

La configurazione della fotocamera è tripla nella parte posteriore, con sensori da 50 MP, 13 MP e 5 MP. Lo smartphone in questione sarà disponibile dal 24 marzo in Italia a 699,90 euro, con uno sconto iniziale che porta il prezzo per le prime 48 ore a 599,90 euro.