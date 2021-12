Emergono ormai spesso nuove indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 12, che non dovrebbe essere presentato in un tempo molto lontano. Nell’attesa di saperne di più in via ufficiale, però, non possiamo trascurare le numerose informazioni che provengono da varie fonti e che praticamente ogni giorno ci forniscono tanti dettagli su questo nuovo device, che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, avrà il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, presentato di recente.

La foto del pannello posteriore di Xiaomi 12

Le nuove indiscrezioni su Xiaomi 12 parlano in particolare della fotocamera dello smartphone. Digital Chat Station ha, infatti, pubblicato una foto che mostra quello che potrebbe essere il pannello posteriore del nuovo Xiaomi 12 di prossima uscita.

Come si può vedere dalla foto che è stata diffusa, che dovrebbe riguardare proprio la parte posteriore di Xiaomi 12, dovrebbe essere presente un modulo fotografico con tre sensori.

Nella parte centrale ci sarebbe un foro più grande per ospitare il sensore principale da 200 MP. Nella parte più in basso dovrebbero trovare posto un sensore ultra grandangolare e un sensore telescopico.

Nella parte più a destra troviamo l’alloggiamento per il flash LED e un altro supporto ad L, del quale però non abbiamo ancora informazioni.

Xiaomi 12 sarà presentato il 12 dicembre?

Ma per saperne di più, in ogni caso, non dovremo attendere ancora per molto tempo, considerando che la stessa fonte che abbiamo citato precedentemente parla di una possibile presentazione ufficiale del nuovo Xiaomi 12 prevista per il prossimo 12 dicembre.

I modelli Pro e Ultra dovrebbero, invece, essere presentati in una fase successiva, con molta probabilità nel corso dei primi mesi del 2022.