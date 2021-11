Siamo in attesa di vedere in prima persona numerosi smartphone, che presto dovrebbero essere annunciati in Cina. Dovremmo presto vedere all’opera device come Edge S30 di Motorola, che avrà un processore Snapdragon 888 Plus, e poi dovremmo anche avere a disposizione maggiori informazioni su Edge X, che avrà Snapdragon 8 Gen1. Anche Xiaomi dovrebbe presentare in Cina, secondo quanto affermano delle nuove indiscrezioni, nuovi prodotti tecnologici mobili. Ci riferiamo a Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, che dovrebbero essere lanciati il prossimo 12 dicembre.

Nuove informazioni interessanti sugli smartphone Xiaomi

A rivelare le nuove informazioni è stato MyDrivers, che cita l’informatore Digital Chat Station. Sembra, secondo queste novità, che la versione 12X sarà presentata proprio insieme alla versione “base”, Xiaomi 12, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questi dispositivi, lo Xiaomi 12X dovrebbe avere uno schermo con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Le dimensioni dovrebbero corrispondere a 6,28 pollici. La tecnologia del pannello dovrebbe essere AMOLED e dovrebbe essere presente un lettore delle impronte digitali sotto il display.

Le altre specifiche di Xiaomi 12X

Sempre in riferimento allo Xiaomi 12X, dovremmo essere in presenza di un sensore fotografico nella parte posteriore da 50 MP, ma non sappiamo il numero specifico dei sensori disponibili.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W e ricarica wireless da 33 W.

Non abbiamo molte informazioni ancora su Xiaomi 12, ma sicuramente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.