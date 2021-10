Xiaomi 12 potrebbe arrivare già nel corso del prossimo mese di dicembre. Ad anticipare questa possibilità è stato Ice Universe, che ha citato delle fonti che sembrerebbero ben informate. La casa di produzione in questione sarebbe quindi al lavoro su un nuovo top di gamma basato sul sistema operativo Android. Già durante le prossime settimane potremo ricevere delle novità interessanti, che dimostrano proprio il fatto che il produttore sta mettendo a punto un nuovo smartphone che promette davvero bene.

Con Xiaomi 12 la sfida è aperta

Il lancio del nuovo prodotto avverrà sicuramente in una fase iniziale in Cina, proprio come accadrà nel corso dei prossimi giorni per Redmi Note 11. Molto probabilmente dovremo attendere il prossimo anno per avere a disposizione un lancio ufficiale a livello generale.

Non sappiamo ancora se Xiaomi riuscirà a fare prima di Samsung, che accende la sfida con i suoi nuovi Galaxy S22, e degli altri produttori che lanceranno nei prossimi mesi tanti nuovi prodotti, da OnePlus a Oppo. In ogni caso la sfida tra le case produttrici è ancora aperta, visto che i device che arriveranno sul mercato si configurano in molti casi come dei prodotti davvero interessanti.

In arrivo anche una versione Pro

Naturalmente il lancio di Xiaomi 12 è strettamente legato al chip Snapdragon 898, che potrebbe arrivare sullo smartphone di Xiaomi prima di qualsiasi altro prodotto tecnologico di altre case di produzione.

Ricordiamo inoltre che molto probabilmente il nuovo Xiaomi 12 non sarà il solo smartphone ad essere presentato tra quelli in arrivo da parte di Xiaomi. È previsto, infatti, il lancio di una versione Pro di questo device, che avrà a disposizione dei bordi curvi e una fotocamera con tecnologia punch-hole che è situata nella parte centrale in alto.

Per saperne di più sulle caratteristiche di questi smartphone e per avere maggiori informazioni dettagliate non possiamo fare altro che attendere ulteriori novità, che sicuramente arriveranno a breve, anche in via ufficiale.