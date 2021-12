Di certo la fotocamera di Xiaomi Mi 11 Ultra era sembrata già molto grande. Ma cosa dire, allora, della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra? Il nuovo prodotto tecnologico dovrebbe avere un comparto fotografico enorme, secondo quanto affermano le ultime indiscrezioni sull’argomento. Si parla in particolare di questo dettaglio in seguito alla pubblicazione da parte del leaker Teme (RODENT950) di un’immagine relativa ad una custodia, che dovrebbe essere proprio quella relativa a Xiaomi 12 Ultra. La parte posteriore rivela quelle che sarebbero le strutture del comparto fotografico.

I render su Xiaomi 12 Ultra

Si tratta di qualcosa che non passa certo inosservato, se diamo uno sguardo a questa immagine molto interessante relativa alla custodia per il device. Naturalmente è da dire che non ci sono informazioni confermate ancora ufficialmente da parte della casa di produzione.

Sono comunque delle indiscrezioni che potrebbero dirci di più sulle caratteristiche tecniche e sul design del nuovo prodotto tecnologico.

Insomma, qualcosa assolutamente da non trascurare, tanto che Technizo Concept ha realizzato, su richiesta di LetsGoDigital, dei render che si basano proprio sull’indiscrezione relativa alla possibile cover di Xiaomi 12 Ultra.

Come si mostra il comparto fotografico

Il comparto fotografico si mostra quindi in questi render come molto grande, dalla forma circolare, a differenza di quanto accadeva nello smartphone precedente, nel quale si era in presenza di un comparto foto di forma rettangolare.

Non sembra esserci comunque il display di piccole dimensioni integrato nel comparto fotografico, che in precedenza consentiva di effettuare dei selfie con semplicità, utilizzando proprio i sensori posteriori della fotocamera.

Dovrebbero, però, essere presenti quattro fotocamere. Al centro dovrebbe esserci il sensore principale, sotto il teleobiettivo periscopico, a sinistra l’ultragrandangolare e a destra un altro elemento, probabilmente un ToF.