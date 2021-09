Il prossimo 27 settembre in Cina sarà presentata la serie Xiaomi Civi. C’è molta attesa su questa nuova serie di smartphone, anche perché, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe trattarsi della serie Xiaomi CC, che è stata lanciata nel 2019, ma che sarebbe riproposta con un nuovo nome e funzionalità diverse, più aggiornate. Non vediamo l’ora di saperne di più in concreto sulle caratteristiche tecniche.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Civi

Già comunque qualche notizia sulle caratteristiche tecniche di questa nuova serie di smartphone è emersa. Si sa per esempio che il processore sarà Qualcomm Snapdragon 768G, che già l’azienda ha proposto in qualche altro dispositivo. Poi sappiamo qualcosa in più anche sulla batteria, che dovrebbe essere da 4.500 mAh.

Sono trapelate delle indiscrezioni anche sullo spessore dello smartphone, che dovrebbe essere di circa 6,98 mm, e sul peso del dispositivo, che ammonterebbe a 166 grammi. Inoltre Xiaomi Civi dovrebbe avere un display curvo e un retro in vetro antiriflesso.

Le indiscrezioni dell’account Weibo ufficiale di Xiaomi

Queste informazioni sono giunte soprattutto attraverso l’account Weibo ufficiale di Xiaomi, che ha dato delle notizie davvero interessanti a questo proposito, confermando la grande attesa che c’è nei confronti di questa nuova serie di dispositivi.

A quanto pare Xiaomi non vuole affatto demordere dal seguire le linee di mercato attuali. Dalle certificazioni TENAA che sono state rilasciate il mese scorso si può dedurre che ci siano molte somiglianze tra Xiaomi Civi e Xiaomi 11 Lite NE 5G, che sarà rilasciato in India il prossimo 29 settembre.