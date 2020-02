Quando sarà presentato Xiaomi Mi 10? Tutti sono in attesa di avere una risposta a questa domanda, anche perché questo smartphone viene definito il dispositivo top di gamma più potente con sistema operativo Android. Proprio Xiaomi Mi 10 dovrebbe essere uno dei prodotti più interessanti con i quali il 2020 si sta preparando ad aprirsi proprio a livello di presentazioni ufficiali da parte delle aziende produttrici.

Le caratteristiche di Xiaomi Mi 10

Già sappiamo molto per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Non a caso si parla di uno dei migliori cellulari Android che saranno presenti sul mercato a partire dalle prossime settimane.

Si parla proprio di questa definizione, tenendo presente il fatto che Xiaomi ha scelto delle componenti hardware veramente molto significative. Ha deciso di introdurre una nuova RAM, per avere delle prestazioni massime e per poter fare in modo che gli utenti contino su una grande velocità di elaborazione.

Inoltre lo smartphone in questione sarà dotato di un processore Snapdragon 865. Metterà a disposizione degli utenti 12 GB di RAM e, in base al modello, 128, 256 o 512 GB di storage.

La modifica alla data di presentazione

Si presumeva che Xiaomi dovesse presentare Xiaomi Mi 10 l’11 febbraio. In realtà le ultime notizie che arrivano a questo proposito fanno sapere che la diffusione degli allarmismi relativi al coronavirus ha fatto desistere l’azienda da questo evento.

A quanto pare Xiaomi Mi 10 sarà presentato soltanto online. Infatti l’evento di presentazione si sarebbe dovuto tenere in Cina. Dopo la presentazione su internet, si potranno toccare con mano concretamente i prodotti molto probabilmente nel corso del Mobile World Congress 2020, il 24 febbraio a Barcellona.