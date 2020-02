Sono stati diffusi in rete i primi render stampa di Xiaomi Mi 10 Lite. In particolare le immagini a cui facciamo riferimento sono quelle che riguardano Mi CC 10 in Asia e in India. A quanto pare, il modello Mi CC 10 in Asia e in India corrisponderebbe proprio allo smartphone Xiaomi Mi 10 Lite in Europa. È semplicemente una questione di denominazione differente. In fin dei conti non è la prima volta che l’azienda produttrice decide di commercializzare un prodotto in mercati differenti con un nome diverso.

Come sarebbe il design di Xiaomi Mi 10 Lite

Attraverso la diffusione sul web dei render di cui abbiamo parlato, possiamo saperne di più sul design di Xiaomi Mi 10 Lite. Il nuovo smartphone avrebbe un display senza bordi. Presenterebbe un piccolissimo notch in alto a sinistra. Sulla parte posteriore si noterebbero quattro fotocamere posizionate in un alloggiamento di carattere circolare.

Non abbiamo ancora notizie specifiche sulle caratteristiche tipiche di queste fotocamere, ma sicuramente la presenza di quattro sensori conferisce al prodotto delle performance da non sottovalutare.

Non siamo ancora sicuri della presenza sul retro del lettore delle impronte digitali e quindi può darsi che questo elemento si trovi sotto il display.

Quando sarà presentato Xiaomi Mi 10 Lite

Ciò che ne deriviamo a livello di impressione generale per quanto riguarda la struttura del design di questo smartphone tanto atteso è sicuramente che l’azienda produttrice voglia riservare ad esso una massima cura dei dettagli, almeno per quanto riguarda lo schermo e il comparto fotografico, che sono proprio le parti su cui viene concentrata l’attenzione delle immagini diffuse su internet.

Ma quando sarà presentato Xiaomi Mi 10 Lite? Anche su questo aspetto si va avanti per supposizioni. Infatti non è sicuro che sarà presentato insieme a Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.