Un nuovo top di gamma è pronto ad arrivare sul mercato dei dispositivi mobili. Parliamo di Xiaomi Mi 10 Ultra, che è ufficializzato proprio in queste ore e che è l’occasione per l’azienda di produzione di festeggiare anche i 10 anni. A svelare le informazioni su questo nuovo device è stato il sito Taobao, che ha annunciato le caratteristiche tecniche che avrà il nuovo Mi 10 Ultra di Xiaomi. Partiamo proprio dall’analisi delle specifiche, con il processore, che sarà uno Snapdragon 865+. Lo smartphone metterà a disposizione degli utenti 8 GB di memoria RAM e 256 di spazio interno.

Le caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 10 Ultra

Come abbiamo già detto, il nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra sarà un vero e proprio top di gamma, che avrà il supporto alla connettività 5G. Potrebbero essere disponibili diverse versioni del telefono, come quella che fornirà agli utenti 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Questa versione potrebbe avere una finitura anche trasparente.

Degno di nota anche il comparto fotografico di questo prodotto tecnologico mobile, con la presenza di quattro o addirittura cinque sensori nella parte posteriore. Il sensore principale dovrebbe essere di almeno 108 MP. Inoltre lo zoom dovrebbe collocarsi tra i 100x e i 120x.

Il prezzo e la disponibilità

Passiamo adesso al prezzo e alla disponibilità del nuovo top di gamma di Xiaomi. Il nuovo smartphone dovrebbe essere disponibile ad una cifra che corrisponde al cambio attualmente a circa 850 euro.

Naturalmente non sappiamo se il nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra sarà disponibile in futuro anche nel nostro continente e nel nostro Paese. Ma in questo caso il costo potrebbe raggiungere e superare anche i 1.000 euro.