È stato presentato ufficialmente Xiaomi Mi 10 Youth. Il modello appare particolarmente interessante, perché le sue specifiche tecniche non sono affatto da sottovalutare. Dal punto di vista estetico non si notano molte differenze rispetto al modello 10 Lite, ma c’è nello specifico un particolare che differenzia molto i due device. Vediamo di che cosa si tratta.

Il modulo fotografico di Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 10 Youth ha un modulo fotografico molto performante. Infatti è presente uno zoom 50X, che riesce ad esprimere tutte le potenzialità di questo prodotto tecnologico dedicato al mondo del mobile. Tutto il comparto fotografico del cellulare è particolarmente interessante.

Infatti in questo smartphone troviamo una quadcamera che ha un sensore principale da 48 MP. Il quadro viene completato da altri sensori, come il teleobiettivo con un sistema a periscopio da 8 MP, che diventa davvero eccezionale con lo zoom ottico 5X, che in particolare è ibrido 10X e digitale 50X.

La scheda tecnica dello smartphone

Xiaomi Mi 10 Youth ha un display Samsung AMOLED da 6,57 pollici Full HD+ con risoluzione da 2400 x 1080 pixel. Il tutto in rapporto 20:9. Supporta un processore Qualcomm Snapdragon 765G. Mette a disposizione degli utenti 6 o 8 GB di RAM a seconda delle versioni.

Lo storage corrisponde, proprio in base ai modelli, a 64, 128 o 256 GB. Non è però espandibile. Nel comparto fotografico bisogna aggiungere anche una selfie camera da 16 MP. Lo smartphone in questione ha una batteria da 4160 mAh. I prezzi di Xiaomi Mi 10 Youth partono da 273 euro per arrivare a 364 euro.