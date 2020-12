Arrivano alcuni dettagli interessanti sul prossimo Xiaomi Mi 10i. L’azienda di produzione cinese sarebbe infatti al lavoro su un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato di riferimento, che dovrebbe chiamarsi proprio Xiaomi Mi 10i. Non sappiamo ancora molti dettagli ufficiali su questo telefono, ma potrebbe essere, in base a ciò che dicono le ultime indiscrezioni, un’edizione ripresa dal Redmi Note 9 Pro 5G, che da poco tempo è stato annunciato in Cina.

Il processore e la memoria

Lo smartphone in questione, il nuovo Xiaomi Mi 10i, dovrebbe avere un numero di modello M2007J17I. Sappiamo qualche informazione in più su questo nuovo device, che potrebbe essere presentato a breve dalla casa produttrice, perché il dispositivo è comparso su Geekbench, la famosa piattaforma di analisi.

Il nuovo prodotto tecnologico in questione dovrebbe avere un processore Snapdragon 750G, in base alle informazioni che sono state annunciate. Il device avrebbe un valore medio, per quanto riguarda la frequenza di clock, di 1,8 GHz.

La memoria RAM dovrebbe essere da 8 GB e sembra proprio che nei vari test pubblicati sulla piattaforma Geekbench il device ha ottenuto 652 punti relativamente al test single-core e 2004 punti per i test multi-core.

Le altre specifiche tecniche di Xiaomi Mi 10i

Lo smartphone Xiaomi Mi 10i dovrebbe avere il sistema operativo Android 10. Inoltre dovrebbe mettere a disposizione degli utenti anche uno schermo LCD con risoluzione Full HD+ e una dimensione di 6,67 pollici.

Nella parte anteriore del device tecnologico dovrebbe essere presente una fotocamera per i selfie con sensore da 16 MP. Nella parte posteriore invece dovrebbe esserci una fotocamera con quattro sensori: il principale sarà da 108 MP e gli altri sensori sarebbero da 8, 2 e 2 MP. Per quanto riguarda la batteria, dovrebbe trattarsi di 4820 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.